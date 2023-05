Piace al Napoli, In-Beom Hwang icredulo: cos’ha detto sul possibile trasferimento

Uno dei calciatori accostati al Napoli in questi ultimi giorni è In-Beom Hwang, centrocampista sudcoreano dell’Olympiakos. Il calciatore 26enne ha rilasciato un’intervista a Novasports, commentando il possibile interesse da parte del Napoli.

Ecco quanto evidenziato:

Quando ho sentito che il Napoli era interessato a me ne sono stato orgoglioso. L’ho seguito quest’anno, ci gioca il mio amico Kim. Non so se è vero, se l’interesse è concreto, col mercato si fanno sempre tanti nomi. Ma io penso solo alla partita qui col PAOK. Vedremo in futuro cosa accadrà. Il Napoli è un gran club, ha vinto il campionato, l’ho guardato per Kim e sono rimasto sorpreso quando ho letto dell’interesse per me.