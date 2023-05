Il progetto Napoli rilancia, nuovo contratto e due obiettivi: cosa si sono detti Spalletti e ADL!

La scorsa sera c’è stato un incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa non ha voluto anticipare i temi del summit, avvenuto in pieno centro a Napoli. A rivelare cosa si sono detti Spalletti e Da Laurentiis è però l’edizione odierna de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato:

Il nuovo contratto di Spalletti

Nell’incontro del tecnico toscano con il presidente De Laurentiis si è parlato dei programmi futuri e della prospettiva del suo rinnovo di contratto fino al 2025 con la sottoscrizione di un nuovo biennale con adeguamento economico (l’ingaggio attuale è di 2.8 milioni). C’è stato, quindi, il passo avanti da lui richiesto, dopo il rinnovo automatico fatto valere dal club azzurro del suo contratto fino al 2024, e cioè l’incontro diretto con il presidente durante il quale poter parlare di tutti gli aspetti. Dopo questo primo incontro con il presidente, avvenuto una settimana dopo la vittoria dello scudetto, e in cui si sono registrati segnali positivi i contatti tra i due proseguiranno, e si attende la fumata bianca.

Scudetto e Champions League: gli obiettivi del prossimo Napoli