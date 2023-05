Kim, altro che Manchester United: qual è il club pronto a pagare la clausola

Uno dei nodi da sciogliere per il futuro del Napoli è quello legato a Kim. Il difensore sudcoreano, miglior centrale difensivo in questa stagione in Serie A, ha una clausola rescissoria nel contratto che lo rende appetibile sul mercato.

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla sua possibile cessione e i papabili sostituti ricercati dalla società partenopea. Ecco quanto evidenziato:

Il Manchester City pronto a pagare la clausola di Kim

Scalvini dell’Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda e Doekhi dell’Union Berlino: tre difensori centrali seguiti dal Napoli, tre profili monitorati se quest’estate dovesse concretizzarsi la partenza di Kim. Sul suo contratto c’è una clausola rescissoria (variabile tra i 50 e i 60 milioni a seconda dell’eventuale acquirente) che i club esteri possono esercitare tra il primo e il 15 luglio e quelli di Premier League, Manchester City in primis, sono pronti a sferrare l’assalto.

I tre nomi per il nuovo acquisto in difesa