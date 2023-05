Demme e non solo, un altro centrocampista lascia il Napoli: tutti i movimenti del centrocampo

Il Napoli ha stravinto il campionato di Serie A e ciò gli permette di guardare al futuro con relativa calma. Da sistemare la situazione relativa al centrocampo, con due giocatori ormai fuori dal progetto azzurro, Demme e Ndombele e un altro in bilico, Zielinski.

Demme torna in Germania

Demme non resterà al Napoli, in questa stagione ha avuto pochissimo spazio e già a gennaio sarebbe potuto partire, ma adesso niente lo tratterrà. Probabile che torni in Germania, dove alcuni club di Bundesliga monitorano con attenzione la sua situazione. Ha un contratto in scadenza nel 2024, dunque anche trovare un accordo per la cessione non dovrebbe essere complicato.

Ndombele non verrà riscattato

Andrà via anche Ndombele che non verrà riscattato dal Tottenham (troppo onerosa la cifra richiesta di 28 milioni, ndr), mentre i punti fermi del Napoli del futuro saranno Lobotka e Anguissa (tutti e due hanno già rinnovato), più Elmas (contratto in scadenza 2025).

Rinnovo Zielinski, discorsi riaperti

Con Zielinski – sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino – riprenderà il discorso relativo al rinnovo del suo contratto in scadenza tra un anno, nel 2024. Ci sarà da bisogno di trovare la convergenza tenendo presente la linea del club azzurro sul tetto massimo degli ingaggi. Il polacco è quello che gioca da più tempo in maglia azzurra ed è legatissimo alla città a ai tifosi. La trattativa ripartirà per cercare di arrivare alla fumata bianca.