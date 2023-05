Tutti pazzi di lei, chi è la sexy tifosa del Napoli che ha fatto impazzire i tifosi (Foto)

Dopo la vittoria dello Scudetto da parte della loro squadra del cuore, i tifosi del Napoli di Spalletti sono pazzi di una super sostenitrice.

Dopo aver vinto lo Scudetto con il pareggio rimediato alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, ovviamente, in casa Napoli sono iniziati dei grandissimi festeggiamenti. La squadra di Luciano Spalletti, oltre alla bellissima festa dello Stadio Diego Armando Maradona dopo la gara vinta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, si è ritrovata anche in settimana per una cena organizzata da Edo De Laurentiis (vicepresidente del club azzurro).

Il Napoli è atteso ora dalla gara di domenica prossima contro il Monza di Raffaele Palladino, ma la scena in queste ore se l’è presa Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni del quotidiano ‘La Repubblica’: “ Cosa posso dire su Luciano Spalletti? Lo seguo da quando allenava in Russia. Non solo vorrei trattenere tutti l’anno prossimo, ma anche aggiungere altri. Mi piacerebbe comprare sia un americano che un giapponese, considerando che c’è un grande sviluppo del nostro calcio in oriente”.

Il patron partenopeo, dopo aver raggiunto un traguardo così importante, sta di fatto rilanciando la propria gestione verso un florido futuro, anche se rischia di perdere sia Cristiano Giuntoli che Luciano Spalletti. Questi ultimi, infatti, potrebbero cambiare squadra al termine della stagione. Tuttavia, in attesa di conoscere i piani di Aurelio De Laurentiis, i tifosi azzurri possono gioire sia per lo Scudetto vinto che per una super sostenitrice del Napoli.

Scudetto Napoli, tifosi azzurri pazzi della modella brasiliana Dessa Nunes: ecco il motivo

Dessa Nuness, modella di origini brasiliane, sta facendo impazzire i tifosi azzurri. L’influencer sudamericana ha infatti pubblicato questo post sul suo profilo ufficiale di Instagram’ per celebrare la vittoria dello Scudetto da parte della squadra guidata da Luciano Spalletti: “Il mio cuore è pieno di speranza come non si sentiva da molto tempo. Sono molto orgogliosa che la mia squadra del cuore sia arrivata fin qui! Forza Napoli Sempre!!!”.

Il rapporto tra Dessa Nuness ed il Napoli è di fatto iniziato all’epoca di Maurizio Sarri. La modella brasiliana, infatti, nel 2018 si recò al vecchio San Paolo (ora Stadio Diego Armando Maradona) per assistere da vicino alla gara tra la squadra azzurra (allenata all’epoca dall’attuale allenatore della Lazio) ed il Bologna. La sua presenza, di fatto, fece tantissimo clamore tra i tifosi azzurri, i quali gli chiesero di restare sotto l’ombra del Vesuvio: “Sei la nostra mascotte, resta qui e festeggia lo Scudetto con noi”.