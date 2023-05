Lozano rivela: “Con Gattuso ho pianto spesso, ero disperato”, poi l’annuncio sul futuro!

Hirving Lozano nel corso di questa stagione ha fatto vedere più volte degli sprazzi di classe e talento, alternati a prestazioni più opache, che hanno ricordato il motivo per il quale il Napoli lo aveva acquistato dal PSV. L’esterno messicano non è mai riuscito ad illuminarsi completamente con continuità in maglia azzurra, ma i momenti di difficoltà vissuti sotto la gestione di Gennaro Gattuso sono ormai lontani.

Proprio di questo ha parlato l’attaccante del Napoli, nel corso di un’intervista concessa all’emittente messicana TUDN dopo la conquista dello Scudetto. Di seguito le dichiarazioni evidenziate e tradotte dalla nostra redazione:

Quando è arrivato Gattuso è stato molto difficile per me. Non giocavo e non mi teneva in considerazione. Tante volte ho pianto, ero disperato, ma ho lavorato sodo, ho continuato a pensare all’obiettivo e grazie a Dio l’anno dopo è stato diverso. Vorrei restare qui davvero a lungo, qui ho fatto la storia e mi farebbe bene, ma ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero che si possa risolvere tutto per essere ancora qui.