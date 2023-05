La Gazzetta annuncia: “Decisione presa, due azzurri lasceranno il Napoli!”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro in casa Napoli ed in particolare ha parlato dei calciatori che certamente non giocheranno all’ombra del Vesuvio nella prossima stagione.

Secondo il quotidiano sono due i calciatori che certamente non vestiranno più la maglia del Napoli nel corso della prossima stagione. Il primo è Tanguy Ndombele, che è arrivato dal Tottenham con la formula del prestito con opzione di acquisto fissato a 30 milioni di euro.

Sebbene il centrocampista francese si sia ben integrato all’interno del gruppo azzurro, una spesa del genere da parte del Napoli sarebbe giustificata nei confronti di un titolare o un giocatore di grande prospettiva.

Il secondo calciatore che dovrebbe ritornare alla base è invece Bartosz Bereszynski, arrivato nel corso del mercato invernale dalla Sampdoria, facendo il percorso inverso rispetto ad Alessandro Zanoli. Il terzino destro classe 2000 invece tornerà in azzurro dopo essere stato in prestito proprio in blucerchiato.