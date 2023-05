De Laurentiis accontenta Spalletti, è successo ieri sera: il retroscena sull’incontro

Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto dubbi sulla conferma di Spalletti, a prescindere dalla diritto di prelazione e dalla Pec e dagli obblighi a cui era chiamato. La tentazione resta un rielaborazione di quel contratto stipulato nell’estate del 2021, con ingaggio da 2,8 milioni, per trasformarlo in biennale, per ripartire. Ci sarà da intendersi sul programma che dovrà avere ampio respiro, sugli interventi naturali, eventualmente necessari che dovranno essere concordati come in passato nel caso in cui il mercato costringa a farlo.