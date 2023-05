UFFICIALE – Lesione muscolare per il giocatore della Juventus: stagione finita!

La Juventus di Massimiliano Allegri non sta vivendo un buon periodo, tra le numerose udienze in tribunale ed i risultati sul campo. Un’altra brutta notizia è arrivata dall’infermeria, con uno dei calciatori simbolo della rosa bianconera che rischia di aver finito in anticipo la propria stagione.

Infortunio Bonucci: i tempi di recupero

Leonardo Bonucci infatti ieri è uscito anzitempo dal campo nel corso della semifinale di andata di Europa League giocata dalla Juventus contro il Siviglia all’Allianz Stadium.

Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Bonucci ha già iniziato il programma riabilitativo.

Si legge questo nel comunicato ufficiale diramato dalla società bianconera, con il capitano che dovrebbe dunque aver finito in anticipo la propria stagione, salvo recuperi in extremis per gli ultimissimi impegni della Vecchia Signora.