Futuro Spalletti, oggi l’incontro con De Laurentiis: nuova proposta del presidente

Ci siamo, oggi è il giorno del tanto atteso incontro a quattr’occhi tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Un incontro richiesto anche a microfoni accesi dal tecnico di Certaldo, dopo aver ricevuto solo una mail che informava l’ex Inter e Roma dell’opzione di rinnovo esercitata dalla società.

Il rinnovo di un anno, fino a giugno 2024, è scattato. Il presidente De Laurentiis non ha avuto dubbi e ha voluto subito confermare l’allenatore che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni dall’ultima volta. Spalletti però vuole ascoltare dal vivo il progetto e le ambizioni future della società.

Come rivela l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi è la serata giusta per il summit tra tecnico e presidente. De Laurentiis è pronto a fare una nuova offerta: il patron azzurro proporrà a Spalletti un nuovo biennale. L’idea è quella di continuare insieme, provare ad aprire un ciclo vincente e non fermarsi dopo la vittoria dello scudetto.