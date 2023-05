Gollini: “Spalletti è un grande, ha raccolto meno di quanto meritasse”, poi la risposta sul futuro a Napoli!

Tra due giorni il Napoli scenderà in campo all’U-Power Stadium contro il Monza per quella che sarà la seconda partita di Serie A da campione d’Italia.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, con ogni probabilità dovrà fare a meno di Mario Rui e Hirving Lozano, entrambi infortunati. A loro due, secondo quanto comunicato dal Napoli nel report allenamento odierno, si è aggiunto Pierluigi Gollini, alle prese con un affaticamento all’adduttore.

Proprio il portiere azzurro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società azzurra.

Di seguito le sue parole:

Com’è essere campioni d’Italia? “C’è emozione, è un premio per tutti i sacrifici che fai da ragazzino. Vincere uno scudetto in questa maniera è il coronamento di tutto ciò”.

Udinese-Napoli, invasione di campo

Com’è Spalletti?

“Il mister è un grande, ho tanta stima per lui. Mi ha accolto come uomo prima che come giocatore. Lui sa sia gestire il gruppo ed essere un grande motivatore sia darti nozioni tattiche importanti. Lo staff è di altissimo livello e vedendoli lavorare forse hanno raccolto meno in carriera rispetto a quanto meritassero”.

Resti a Napoli?

“Purtroppo non dipende da me. Fosse per me io resterei qui senza problemi. In questo momento il mio sogno è restare qui e giocare ancora con questa maglia”.