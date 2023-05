Scudetto Napoli, Roberto Insigne: “Dispiace per mio fratello, ma è felicissimo”, poi svela cosa ha fatto negli spogliatoi

Il Napoli ha conquistato uno scudetto da record in una delle stagioni più inaspettate degli ultimi anni. Nell’estate scorsa, dopo gli addii di vari leader e l’arrivo di giovani scommesse, c’era ampio scetticismo tra i tifosi partenopei e le critiche alla società erano all’ordine del giorno.

Tra i vari uomini chiave che hanno lasciato Napoli nella scorsa estate c’è anche Lorenzo Insigne, capitano degli azzurri che è volato in America per vestire la maglia del Toronto al termine del suo contratto con il club partenopeo.

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e fresco di promozione in Serie A con il suo Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, nel corso del programma di Raffaele Auriemma “Si Gonfia la Rete”, rivelando anche le emozioni di suo fratello maggiore.

Per lo scudetto del Napoli sto vivendo delle emozioni indescrivibili, mi dispiace solo che mio fratello non ha potuto godere da protagonista questa vittoria, ma è l’uomo più felice del mondo. Ha provato per anni a portare qualcosa di importante a Napoli, ma è ugualmente felicissimo per questo traguardo.

Anche festeggiare a Napoli sarebbe stato importante per Lorenzo essendo napoletano e tifoso del Napoli. Invece purtroppo è così lontano ed ha vissuto questa vittoria solo con immagini e video. Alla conquista dello scudetto, io e Borrelli, che siamo due napoletani, abbiamo festeggiato nello spogliatoio del Frosinone. Dopo Udine poi, ci siamo presentati con la maglia del Napoli e abbiamo ascoltato la canzone di Nino D’Angelo.