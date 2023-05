Il Napoli vissuto come un sogno. Questa è la frase che potrebbe racchiudere in sintesi il sentimento di un ragazzo come Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del club azzurro e oggi in prestito al Cittadella.

Il giocatore, su cui si nutrono ottime speranze per il futuro, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport, sbilanciandosi anche sul sogno di tornare in maglia azzurra da protagonista.

L’intervista

Di seguito, le parole rilasciate dall’attaccante:

Giuseppe, ci spera o ci crede? Entrambe. Anche perché sono molto tifoso, come tutta la mia famiglia, e infatti molto contento dello scudetto. Con i napoletani ho un ottimo rapporto, mi hanno sempre dimostrato affetto da quando ero in Primavera e tuttora mi arrivano messaggi. Sogna di fare il ritiro con i campioni d’Italia e giocarsi la sua occasione? Magari, sarebbe un sogno, come lo è stato l’anno scorso. Che stagione ha vissuto? All’inizio è stata dura perché al Como non ho fatto i minuti che pensavo. Al Cittadella invece sono stato meglio, grazie alla società che mi ha dato fiducia e ai compagni.

Su Spalletti