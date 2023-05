Marotta incorona il Napoli: la confessione sullo Scudetto

Il Napoli si gode la vetta della classifica e la vittoria dello Scudetto. A poche giornate dalla festa a Napoli e da una settimana emozionante per gli azzurri c’è l’Euroderby di Milano valido per l’andata della semifinale di Champions League.

A bordocampo, nel pre-partita, Beppe Marotta è tornato a parlare di questo splendido Napoli e della grandezza della stagione compiuta dagli azzurri di Luciano Spalletti.

L’obiettivo è arrivare in fondo alla Champions?

“La storia dell’Inter dice che questi obiettivi non sono una rarità. Club come Inter, Milan, Juve devono recitare sempre da protagonisti in queste competizioni”.