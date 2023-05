Festa scudetto tra i calciatori del Napoli: cos’ha organizzato capitan Di Lorenzo

Il Napoli ha vinto lo scudetto aritmeticamente da ormai una settimana, ma in città la festa non si è mai fermata. Anche gli stessi calciatori vivono un periodo di grande euforia. Dopo il bagno di folla di domenica dopo Napoli-Fiorentina e la festa organizzata dalla società, la squadra sarà riunita per una celebrazione privata.

Cena scudetto in un noto locale di Napoli

A riferirlo è il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, che ha rivelato come capitan Giovanni Di Lorenzo abbia organizzato una cena per festeggiare lo scudetto vinto con tutta la squadra. L’evento si terrà questa sera in un noto locale di Napoli e vedrà la presenza di tutti i calciatori, oltre che di Spalletti e il vicepresidente, Edo De Laurentiis.