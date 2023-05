Napoli, si avvicina il primo colpo 2023-24: che scambio con la Lazio

Il Napoli può piazzare il primo colpo del calciomercato estivo attraverso uno scambio con la Lazio, che coinvolge quindi l’ex Maurizio Sarri

Lo Scudetto vinto dal Napoli, il terzo della sua storia, rappresenta il massimo risultato della presidenza di Aurelio De Laurentiis dal suo arrivo nel 2004. Luciano Spalletti ha coronato il sogno di milioni di tifosi napoletani nel mondo, desiderosi di salire sul tetto d’Italia dopo trentatré anni, dove ci era riuscito soltanto Diego Armando Maradona. Adesso è il tempo di programmare il futuro e in attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli sempre più vicino alla Juventus, il club partenopeo sta pensando alle nuove mosse.

L’obiettivo è quello di rimodellare la rosa cedendo gli scontenti e anche dare un’alternativa valida ai titolarissimi. Spalletti ha dimostrato di puntare su tutti, ma in una rosa ci sono anche gli imprescindibili, quelli che non escono mai dal campo e danno sempre garanzie in termini di qualità e quantità. E’ il caso di Giovanni Di Lorenzo, leader e capitano del Napoli che nei primi sei mesi ha avuto come sostituto Alessandro Zanoli e poi Bartosz Bereszynski.

Il prossimo calciomercato vedrà il Napoli puntare su un nuovo terzino destro, in grado di dare respiro a Di Lorenzo in quelle partite poco dispendiose dal punto di vista fisico e mentale. Un cambio necessario per mantenere alto il livello.

Napoli, scambio Zanoli-Lazzari: la situazione

Sono emerse delle indiscrezioni riguardo l’addio di Alessandro Zanoli, direzione Lazio, nell’ambito di uno scambio con Manuel Lazzari che farebbe il percorso inverso. Zanoli ha lasciato il Napoli lo scorso gennaio per andare alla Sampdoria in prestito secco e trovare spazio in Serie A. Lo ha fatto, ha collezionato 18 presenze con i blucerchiati segnando anche un gol al Verona con un assist alla Juve. Numeri importanti per un classe 2000 desideroso di imporsi su grandi palcoscenici dopo aver esordito anche in Champions League con i partenopei.

E il suo futuro potrebbe essere alla Lazio, rientrando in uno scambio che vedrebbe Lazzari approdare all’ombra del Vesuvio. L’esterno biancoceleste classe ’93 rappresenterebbe quell’alternativa che Spalletti e il Napoli hanno sempre desiderato per far rifiatare Di Lorenzo, spesso ‘costretto’ a giocare ogni partita. Per l’ex Spal, oltre 30 partite giocate in stagione, ma non tutte dal primo minuto. Per Sarri non è un titolarissimo, da valutare l’eventuale conguaglio economico, anche se Zanoli ha avuto una crescita importante negli ultimi mesi e il suo valore si è notevolmente alzato.