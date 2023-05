Il Napoli potrebbe fare a meno di Hirving Lozano in vista di queste ultime partite stagionali. L’attaccante messicano ha accusato un problema al ginocchio nel corso dell’ultima sfida casalinga contro la Fiorentina. Il problema è apparso subito serio ed è attesa per capire quale sarà l’esito degli esami strumentali a cui l’ex PSV si sottoporrà. L’ipotesi dell’intervento chirurgico non è affatto da escludere, quindi il club azzurro monitora la situazione per capire quali possono essere gli sviluppi anche in chiave mercato, visto che Lozano è stato al centro di diverse voci in questi ultimi mesi.

Attesa per gli esami

Di seguito, quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino a proposito delle condizioni del Nazionale messicano: