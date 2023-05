Colpaccio Napoli, arriva dall’Empoli: operazione lampo

Il Napoli già al lavoro per la prossima stagione, nel mentre che la festa impazza dentro e fuori dal campo. Ecco svelato tutto, quando mancano ancora ventotto giorni alla fine di questo campionato.

L’entusiasmo e il clamore della festa è ancora negli occhi di tutti. Ieri il Napoli è tornato tra le proprie mura, per la prima volta da campione di Italia. Un risultato straordinario, giunto al termine di una stagione roboante. Nessuno si sarebbe mai potuto attendere un campionato simile da parte degli azzurri, che hanno fatto presto a sbaragliare tutte le critiche e gli scetticismi dell’ultima estate.

Merito anche di una gestione tecnica da capolavoro di Luciano Spalletti, che è riuscito a mettere al centro del progetto il collettivo e l’identità di una squadra composta da ventitré titolari. Dopotutto, l’ultima campagna acquisti aveva generato più di qualche perplessità tra le fila del tifo azzurro, che poi ha capito e venerato il lavoro svolto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Quest’ultimo ieri ha pronunciato parole che sapevano di addio durante la festa Scudetto del Napoli, per uno scenario che farebbe tremare i tifosi azzurri. Il DS ex Carpi è nel mirino della Juventus, pronta a strapparlo con un anno di anticipo rispetto al termine del suo contratto con i partenopei.

Addio Giuntoli, il Napoli corre ai ripari: colpaccio lampo in casa Empoli

Per questo Aurelio De Laurentiis sarebbe già al lavoro per non farsi trovare impreparato nel corso del prossimo mese. In caso di addio di Cristiano Giuntoli, infatti, il patron del Napoli avrebbe già individuato il perfetto erede del suo direttore sportivo.

Come rivelato da Michele Criscitiello nel corso del suo editoriale per ‘Sportitalia’, il prescelto del Napoli sarebbe Pietro Accardi. L’attuale direttore sportivo dell’Empoli rappresenterebbe la giusta soluzione per dare continuità al progetto azzurro. Giovane, di talento e con tante idee. E soprattutto già con rapporto ottimo (indirettamente) con la società di Aurelio De Laurentiis.

Un colpaccio lampo, seppur tra le fila della propria dirigenza e non per l’undici titolare. Sarebbe lui il candidato principale, dunque, per sostituire un eventuale (e probabile) addio di Cristiano Giuntoli. Dopotutto, Accardi sarebbe l’ennesimo prodotto di casa Empoli ad effettuare il salto con il Napoli. E in lui, De Laurentiis rivedrebbe la stessa parabola che Giuntoli effettuò col Carpi.

Quale sarà dunque il futuro della dirigenza neo-campione di Italia? Un tema annoso, alla quale i tifosi sperano di avere una pronta risposta. Nell’attesa di capire anche quale sarà il futuro di mister Spalletti e dei principali top player di questa squadra. Nel mentre, Napoli si gode la festa.