Simeone e Stefano Ceci scatenati: sentite cosa cantano i due (VIDEO)

Balli, cori, canti e tanto altro: in questi giorni di festa, a Napoli si respira un’aria di gioia. La vittoria dello scudetto ha portato una dose enorme di serenità e lo spirito del popolo è positivo. Ma non solo i tifosi si stanno divertendo: anche i giocatori azzurri non perdono occasione di festeggiare (com’è giusto che sia) questo traguardo storico.

Uno degli uomini che sta festeggiando in maniera sfegatata questo scudetto (ne è un esempio la sfumatura di capelli azzurra) è il Cholito Simeone. Lui, argentino come Maradona, ha da sempre dimostrato il suo amore per squadra e città sin dal primo giorno in magli azzurra.

Il rapporto speciale con la figura di Maradona è stato messo in mostra anche con Stefano Ceci, storico manager del Pibe de Oro. I due, infatti, insieme a Daniele “Decibel” Bellini, hanno cantato con tanta passione lo storico brano “La mano de Dios” . Di seguito il video.