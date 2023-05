“Sindaco ‘rubentino'”: siparietto tutto da ridere nel consiglio comunale di Afragola – VIDEO

L’entusiasmo in città (e non solo) per la vittoria dello Scudetto del Napoli è ancora palpabile e i festeggiamenti sono destinati a continuare anche nel corso delle prossime settimane. Un’altra cerimonia è prevista il 4 giugno, quando la Lega di Serie A consegnerà ufficialmente il trofeo del campionato proprio allo stadio Diego Armando Maradona.

A testimoniare la gioia dei tifosi del Napoli sono anche le immagini di quello che è successo nel consiglio comunale del comune di Afragola, nel napoletano.

Le immagini

Protagonista di questo incredibile siparietto è il consigliere comunale di Afragola, Gennaro Giustino, che si è presentato con un abbigliamento non proprio casuale. Il presidente della seduta, Biagio Castaldo, glielo fa notare, ma la risposta (con frecciatino al primo cittadino Antonio Pannone) non tarda ad arrivare.

Di seguito, quanto è successo nel corso della seduta del consiglio comunale: