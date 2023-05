Futuro Spalletti, il tecnico vuole incontrare De Laurentiis: lo scenario e gli eventuali sostituti

Il Napoli si è laureato campione d’Italia. Con ben cinque giornate di anticipo, gli azzurri hanno conquistato il terzo scudetto della storia del club, il primo del nuovo millennio. Un’impresa storica, un cammino perfetto, una squadra straordinaria che ha in mister Spalletti il primo artefice di questo traguardo unico.

Nonostante la vittoria del campionato e una stagione eccellente che ha visto il Napoli raggiungere anche i quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia, il futuro di Luciano Spalletti è ancora incerto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel corso del post partita di Udinese-Napoli, ha affermato di aver confermato Spalletti per almeno un altro anno (rinnovo unilaterale del contratto), ma è stato lo stesso allenatore, ai microfoni di DAZN, a placare gli entusiasmi del presidente con un “De Laurentiis deve dirlo a me, non a voi”.

Un modo indiretto per chiedere un incontro faccia a faccia e parlare da vicino di obiettivi futuri, programmi, progetti e sensazioni. Come riferisce l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, Spalletti non si accontenterà di una PEC inviata via mail, ma vorrà guardare negli occhi De Laurentiis e poter avere un confronto diretto.

De Laurentiis ha già deciso, ma Spalletti vuole ragionare per bene prima di iniziare un’altra stagione. La stima di vari club importanti come Real Madrid, Atletico Madrid, Tottenham e PSG c’è, ma per il momento il tecnico di Certaldo vuole confrontarsi con il proprio presidente.

Nel caso di dimissioni a sorpresa, però, il patron azzurro ha già in mente gli eventuali sostituti. Sempre secondo quanto riferisce il “Corriere dello Sport”, nella lista dei desideri ci sono Antonio Conte, rimasto senza squadra e vecchio pallino di De Laurentiis, Roberto De Zerbi, che sta facendo cose straordinarie in Premier League con il Brighton, e Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina finalista di Coppa Italia e in semifinale di Conference League.

Insomma, il futuro della panchina azzurra è ancora tutto da scoprire.