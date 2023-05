Spalletti e Napoli ai titoli di coda, l’ultimo indizio sa di addio: c’è il nome della sua nuova squadra

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti potrebbe andar via dopo aver vinto lo scudetto, il primo della sua carriera

Il Napoli alla Dacia Arena di Udine ha vinto il suo terzo scudetto della sua storia grazie a un 1-1 che ha dato la certezza aritmetica del successo in un campionato stradominato. Per Luciano Spalletti si è trattata della prima vittoria della sua carriera e ha ricevuto complimenti da ogni parte del mondo per il modo in cui ha giocato la sua squadra. I partenopei hanno vinto addirittura con cinque turni di anticipo, un successo insperato considerando gli sfavori dei pronostici alla vigilia dell’inizio della stagione.

Spalletti dopo la vittoria dello scudetto si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni nel post-partita sul suo futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato che l’allenatore resterà al Napoli anche per la prossima stagione. Queste le parole di Spalletti: “Che resto, il presidente deve dirlo a me e non a voi. E’ facile parlare così, ora dice che vuole vincere la Champions League…”. Una punzecchiatura non da poco per il presidente del club partenopeo, che si è sempre lasciato andare nel corso degli anni a dichiarazioni molto particolari davanti alle telecamere. E ci sono delle situazioni da valutare per il futuro del tecnico di Certaldo, che potrebbe andar via a fine stagione.

Napoli, Spalletti in Premier: lo scenario

Spalletti qualche giorno fa aveva dichiarato: “Devo fare un passo indietro se non posso dare al Napoli quel che merita. Dipenderà dal mercato e dalle cose che riusciremo a organizzare”. Parole chiare, che dimostrano quanto ci sia incertezza sul suo futuro. Per De Laurentiis non ci saranno dubbi, sarà Spalletti a guidare il Napoli nella stagione 2023/24. Tuttavia, l’allenatore dei partenopei ha già ricevuto richieste molto interessanti, soprattutto dalla Premier League. Il club che maggiormente si è fatto avanti è il Tottenham, alle prese con vari psicodrammi come la pesante sconfitta col Newcastle o la beffa con il Liverpool nel finale.

L’addio di Conte ha portato prima Stellini e poi Mason a sedere sulla panchina degli Spurs. Per la nuova stagione, il Tottenham vorrebbe ripartire da Spalletti per portare dei titoli che nel nord di Londra mancano da troppi anni: il campionato, addirittura dal 1961. E la proprietà sarebbe attratta da ciò che ha potuto ammirare con il Napoli, che è tornata a vincere uno scudetto dopo trentatré anni. Insomma, un’impresa ardua per l’allenatore di Certaldo, che però potrebbe essere accontentato maggiormente sul mercato dalla proprietà.