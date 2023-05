Napoli, festa scudetto rovinata: va al City per una cifra monstre | Tifosi distrutti

Il Napoli di Luciano Spalletti ha disputato una stagione fantastica. Il club partenopeo, dopo oltre 33 anni, è tornato a trionfare nel campionato italiano.

Luciano Spalletti alla fine c’è riuscito. Dopo anni di secondi posti e traguardi sfumati all’ultimo il tecnico ha vinto il campionato di Serie A. E lo ha fatto nel migliore dei modi. Il tecnico toscano è riuscito a trionfare a Napoli, ottenendo uno dei traguardi più belli della sua carriera. Nessuno lo avrebbe detto a inizio anno, il club azzurro ha spiazzato tutti i tifosi e gli addetti ai lavori ed hanno dominato letteralmente il campionato. E pensare che nessuno lo avrebbe mai detto a inizio anno.

Il Napoli ha attuato una vera e propria rivoluzione nell’ultima sessione di calciomercato estiva, ha ceduto diversi big e pedine storiche della società come l’ex capitano Lorenzo Insigne, il belga Dries Mertens e il difensore Kalidou Koulibaly. Spalletti, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha creato un autentico capolavoro, il club ha dimezzato il monte ingaggi e si è ritrovato una rosa addirittura più forte e che ha lasciato dietro tutte le rivali.

Diversi motivi riguardo questa crescita e tra questi c’è senza dubbio l’arrivo del talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Arrivato come uno sconosciuto il calciatore ha sorpreso tutti a suon di grandi giocate ed ha impressionato davvero. Potremmo dire infatti, senza tanto clamore, che Kvaratskhelia è già adesso una delle migliori ali mancine al mondo. Un giocatore impressionante, pagato pochissimo, e che ha trascinato gli azzurri allo scudetto a suon di gol e assist. Ma nelle ultime settimane alcune voci hanno particolarmente preoccupato i tifosi azzurri.

Napoli, Spalletti può perdere Kvaratskhelia?

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Napoli ora rischia davvero grosso. Una super potenza mondiale, il Manchester City di Pep Guardiola, avrebbero messo nel mirino il calciatore georgiano. Parliamo di un club con casse quasi illimitate, e spesso pronto a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Guardiola vorrebbe cosi affiancare Kvaratskhelia a De Bruyne ed Erling Haaland, creando cosi un tridente a dir poco pazzesco. I tifosi tremano solo all’idea che avvenga tutto ciò.

Il Manchester City è primo in Premier League e disputerà in questi giorni le semifinali di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il club inglese domina la scena internazionale da tempo, ma non è mai riuscito ad alzare la coppa delle grandi orecchie, e quest’anno sogna di farlo per la prima volta. Kvaratskhelia è una delle stelle del Napoli, ma gli azzurri potrebbero perderlo dopo solo una stagione in maglia azzurra, molto prima rispetto al previsto.