Zielinski scatenato: il coro fa impazzire i tifosi – VIDEO

Scoppia la festa in casa Napoli dopo la vittoria del terzo Tricolore, la cui aritmetica è arrivata in queste ore sul campo dell’Udinese. Sono tantissime le immagini che stanno arrivando da una città che sarà in festa per tutta la notte.

Ma la gioia è scoppiata anche per tutta la squadra, che in questi istanti sta festeggiando in albergo l’arrivo del Tricolore. E le immagini pubblicate da Piotr Zielinski dimostrano tutta la felicità del gruppo, con un coro goliardico che ha fatto letteralmente scatenare i tifosi sui social.