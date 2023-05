Scudetto Napoli, assurdo su Ebay: in vendita le zolle di terreno della Dacia Arena (FOTO)

Il Napoli è finalmente Campione d’Italia. La squadra di Luciano Spalletti ha regalato un’immensa gioia al popolo partenopeo, che in ogni angolo del mondo è sceso nelle piazze delle città abitate e ha festeggiato il traguardo che mancava da 33 anni.

Zolle di terreno della Dacia Arena in vendita online

Il primo momento di festa, però, si è vissuto ovviamente a Udine, alla Dacia Arena, dove il Napoli ha conquistato il pareggio decisivo per la vittoria del campionato. Al triplice fischio c’è stata un’invasione di campo da parte dei tifosi napoletani, con alcuni che hanno voluto portare via un ricordo indelebile della serata scudetto: ovvero zolle di terreno della Dacia Arena.

Ebbene la cosa particolare è che in queste ore alcuni di quei pezzi di campo sono stati messi in vendita online. Su Ebay, infatti, nel primo pomeriggio sono comparsi annunci che recitano: “Vendo Zolla Terreno Dacia Arena Napoli campione“. Il prezzo di partenza è di 100€, con un obiettivo di 700€, oltre alle spese di spedizione di 5,99€.

A mettere in vendita l’articolo è un privato che, evidentemente, era a Udine e ha partecipato all’invasione di campo finale, susseguente alla conquista dello scudetto del Napoli. Particolarmente curiose le caratteristiche dell’oggetto: “nuovo, non usato, non aperto e non danneggiato“.

ECCO LA FOTO DELL’ANNUNCIO: