Quando e dove atterrerà il Napoli? Tutte le ultime novità

Quando e dove atterrerà il Napoli? I tifosi azzurri non si chiedono altro in seguito alla storica notte Scudetto. La squadra è attesa in città da Udine, dove è arrivata la matematica certezza del terzo Tricolore della storia azzurra, per accogliere in un enorme abbraccio la squadra, un po’ come successo nella notte dopo la vittoria contro la Juventus a Capodichino.

Possibile partenza nel pomeriggio

Stando alle prime informazioni raccolte, il Napoli potrebbe partire nel pomeriggio da Udine. Una scelta che è inedita, se si pensa che nei giorni scorsi si era paventata l’idea di poter far viaggiare il gruppo in mattinata, o addirittura, tra le giornate di sabato e domenica.

L’arrivo della squadra potrebbe dunque esserci nel pomeriggio, in attesa di decisioni ufficiali da parte del club azzurro e delle istituzioni, chiamate alla migliore soluzione per evitare ogni tipo di problema sul piano dell’ordine pubblico.

Dubbi sul luogo dell’atterraggio

Dubbi, in realtà, ci sarebbero più sull’aeroporto che accoglierà gli azzurri di rientro da Udine. Le prime indiscrezioni parlano principalmente di due ipotesi: Grazzanise e Fiumicino. Starebbe perdendo quota, dunque, l’idea Capodichino, anche se da qui all’ultimo non sono escluse affatto novità a sorpresa.