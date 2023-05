Nuovo Maradona: l’annuncio del sindaco Manfredi dopo la festa Scudetto

Il sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in seguito alla grande notte di festeggiamenti in città per il terzo Scudetto. Il primo cittadino partenopeo ha annunciato novità in merito allo stadio Diego Armando Maradona, che potrebbe subire cambiamenti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che dovrebbe vederà la città al centro del mono.

L’intervista

Di seguito, quanto dichiarato da Manfredi a tal proposito: