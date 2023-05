Questa notte rimarrà impressa nella storia e nella mente di tutti i tifosi napoletani. 33 anni dopo il Napoli torna sul tetto d’Italia e lo fa in grande stile. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno dominato la Serie A in lungo e in largo, non dando mai l’impressione che qualcuno alle loro spalle potesse realmente attaccare il primato.

A cinque giornate dal termine del campionato, i partenopei sono già Campioni d’Italia matematicamente e da ieri sera in tutto il mondo è impazzita la festa azzurra. Ad ogni latitudine i tifosi del Napoli hanno festeggiato il meritato Scudetto e in particolare a Napoli si è assistito a scene di delirio vero e proprio.

Il Napoli pareggia a Udine: la festa in città

Al termine del match contro l’Udinese di ieri sera, milioni di tifosi sono scesi nelle strade di Napoli e insieme hanno festeggiato questo straordinario traguardo.

Oltre ai cori che hanno accompagnato una notte tutta a tinte azzurre, alcuni tifosi hanno deciso di celebrare lo Scudetto con quello che con ogni probabilità è stato il primo bagno al mare di questo 2023.

In tarda notte, infatti, alcuni tifosi azzurri sono stati ripresi mentre si tuffavano nelle acque del golfo di Napoli. Anche questi sono attimi di sana follia che hanno contraddistinto la festa azzurra.

Il video

Clicca qui per vedere le immagini della festa Scudetto sul lungomare di Napoli.