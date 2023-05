“8 anni fa lo stadio tifava per me, oggi realizzo un sogno”: racconto da pelle d’oca di un tifoso

Quella di quest’oggi potrebbe essere una serata storica per il Napoli, che in casa dell’Udinese potrebbe portare a casa definitivamente il terzo Scudetto della propria storia. Nel caso in cui gli azzurri dovessero ottenere almeno il pareggio contro la squadra allenata da Sottil, ecco che il Tricolore diverrebbe anche aritmeticamente ufficiale.

Sono tante le storie che si intrecciano con questo successo dalla portata storica, che in molti hanno desiderato di poter rivivere o, nel caso dei più giovani, di scoprire per la prima volta la gioia di una vittoria come questa.

Il racconto da brividi

Era il 3 maggio 2015, ero a Milano in una stanza di terapia intensiva all’interno dell’ospedale Niguarda di Milano.

Così inizia la testimonianza di un tifoso sui social, che si appresta a festeggiare con non poca emozione lo Scudetto.

Quattro giorni prima mi avevano fatto rinascere, ho avuto l’opportunità di vivere una seconda volta. Napoli-Milan non potevo proprio perdermela, ero già un piccolo “ultras”. Verso la fine, stavamo vincendo gia 3-0, la telecamera di SKY inquadra la Curva A e in particolare uno striscione sul quale c’era scritto “FORZA VICKY” affianco a me mio padre mi prese la mano, lui sapeva tutto ovviamente aveva organizzato i giorni prima la sorpresa. Tutta una curva per qualche minuto tifava per me! Il primo momento più bello della mia seconda vita

Infine, un pensiero al grande sogno che già questa sera potrebbe divenire finalmente realtà

Oggi 8 anni dopo si sta avverando il sogno che esprimo ogni volta che spengo le candeline, che lancio una moneta in una fontana.

La foto

Di seguito, il racconto apparso sui social: