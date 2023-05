Napoli, in città spunta già la ‘macchina Scudetto’: le immagini sono bellissime! – VIDEO

A Napoli è febbre Scudetto. La serata buona potrebbe essere quella di oggi: la squadra di Luciano Spalletti sarà in scena alla Dacia Arena contro l’Udinese e nel caso in cui dovesse vincere o pareggiare, arriverebbe anche l’aritmetica per il terzo Tricolore della propria storia. Ma la festa in città è praticamente scoppiata domenica pomeriggio, quando soltanto il gol di Boulaye Dia durante Napoli-Salernitana ha rovinato una festa che appariva annunciata.

La gioia dei supporters azzurra è stata palpabile anche questa notte, malgrado la Lazio ha fatto il suo contro il Sassuolo e ha rimandato nuovamente la tanto attesa festa Scudetto a Napoli.

Scudetto Napoli: continua la festa dei tifosi

Tra le vie della città è spuntata già la ‘macchina dello Scudetto’: a testimoniarlo sono le immagini che seguono, che vedono un vero e proprio carosello in attesa dei tanti che potrebbero esserci questa sera, nel caso in cui per l’appunto gli azzurri dovesse riuscire a non perdere in casa dell’Udinese.

Di seguito, il video in questione: