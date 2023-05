Il Napoli arriva in ritardo in albergo a Udine: qual è stata la reazione alla partita della Lazio

Il Napoli si appresta a vincere il suo terzo scudetto, alla squadra di Spalletti basterà un solo punto da ottenere sul campo dell’Udinese. La squadra azzurra ha però avuto l’opportunità di vincere il campionato anche senza giocare, attendendo il risultato della Lazio impegnata contro il Sassuolo.

L’edizione odierna de Il Mattino racconta come gli azzurri hanno vissuto l’attesa per il risultato dell’Olimpico, rivelando di come Spalletti avesse già preventivamente avvertito i suoi calciatori di non aspettarsi favori da altri campi.

L’avvertimento di Spalletti in albergo prima della gara della Lazio

