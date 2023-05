Festa scudetto al Maradona, presente anche De Laurentiis: cosa succederà allo stadio!

C’è grande attesa a Napoli per quello che potrebbe essere il terzo scudetto del club della città. Questa sera contro l’Udinese c’è la grande occasione di vincere aritmeticamente il titolo, alla squadra di Spalletti basta solo un pareggio e il sogno diventerà realtà.

Al Maradona saranno presenti oltre 55mila tifosi, che assisteranno al match di Udine attraverso vari maxischermi posizionati ai lati del campo di gioco. Insieme ai tifosi – riporta l’edizione odierna di Repubblica – dovrebbe esserci anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto evidenziato:

I tornelli apriranno alle 18.45 (salvo deroghe dell’ultim’ora che saranno decise in mattinata) per prendere posto e poi “prepararsi” con il solito show di inizio gara. Il dj set di Decibel Bellini, lo speaker ufficiale, apre la serata che s’infiammerà alla lettura della formazione del Napoli.

Oltre cinquantamila saranno a Fuorigrotta per un evento doppio che Aurelio De Laurentiis si godrà personalmente: farà gli onori di casa col sindaco Manfredi e con il prefetto Palomba. Il programma del post partita è rigorosamente top secret, ma la società ovviamente ha in serbo qualche sorpresa. Fuochi d’artificio, qualche gioco di luci (un po’ come accaduto in Italia-Inghilterra) in una sorta di antipasto in vista del piatto forte che sarà servito domenica in occasione della sfida con la Fiorentina.