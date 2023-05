Appello del questore di Udine ai tifosi del Napoli: c’è una richiesta in particolare

Tra poche ore il Napoli potrebbe festeggiare il suo terzo Scudetto e potrebbe farlo a margine della sfida contro l’Udinese. Il fishcio d’inizio è in programma alle ore 20:45 e basta un pareggio agli uomini di Luciano Spalletti per avere la certezza matematica del successo in campionato.

L’attenzione, per questo motivo, è anche volta all’ordine pubblico: è infatti prevista una grande festa dal momento in cui la squadra partenopea si laureerà Campione d’Italia. A richiamare la sensibilità dei tifosi è stato anche il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, che ha lanciato un appello a tutti i tifosi in vista dei possibili festeggiamenti.

Le parole del questore

Di seguito, il virgolettato riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Facciamo appello all’intelligenza delle persone affinché questa serata sia soltanto una grande festa dello sport. Sono stati adeguatamente rinforzati tutti i servizi. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato appositi contingenti in supporto.

Vedremo, dunque, se il Napoli riuscirà finalmente a coronare il proprio obiettivo e far scatenare la gioia dei propri tifosi, con la speranza che non si vengano a verificare problemi sul piano dell’ordine pubblico.