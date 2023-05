Udinese-Napoli, lavori in corso per l’installazione dei maxischermi al Maradona (VIDEO)

Il Napoli e i suoi tifosi seguiranno con molta attenzione il match tra Lazio e Sassuolo che andrà in scena questa sera alle ore 21. Il motivo è ormai noto: in caso di non vittoria della Lazio, la squadra di Spalletti diventerebbe campione d’Italia aritmeticamente dall’hotel di Udine dove seguirà la partita.

Domani allo stadio Diego Armando Maradona la partita tra Udinese e Napoli sarà trasmessa in diretta streaming e molti tifosi sperano di poter festeggiare lo scudetto in quella occasione. Allo stadio, come dimostra il video pubblicato dal giornalista Carlo Alvino, oggi hanno iniziato a montare i maxischermi dovrà verrà trasmesso il match.