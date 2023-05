Niente Capodichino? L’idea di De Laurentiis spiazza tutti: dove può atterrare il Napoli dopo Udine

Continuano le valutazioni da parte delle istituzioni e del Napoli stesso su come gestire il rientro del gruppo in caso di certezza aritmetica dello Scudetto. La volontà delle parti chiamate in causa è quella di evitare ogni problema relativo all’ordine pubblico, per cui non sono escluse decisione a sorpresa nelle prossime ore.

Una di esse potrebbe riguardare proprio il luogo dove la squadra di Luciano Spalletti atterrerà dopo la trasferta che, si spera, si riveli decisiva per il successo in campionato. A tracciare un punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che lancia una possibile indiscrezione pronta a spiazzare tutti i tifosi.

Possibile atterraggio a Grazzanise: la situazione

Di seguito, quanto evidenziato dal quotidiano oggi in edicola: