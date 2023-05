Lovric avvisa il Napoli: “A noi non importa della Lazio, vogliamo vincere!”

Il centrocampista dell’Udinese Sandi Lovric ha parlato ai microfoni di Udinese TV, l’emittente ufficiale del club friulano, in vista della sfida contro il Napoli di giovedì sera. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista bianconero:

Conosciamo la situazione, tutti noi giocatori abbiamo una sola cosa in testa: vogliamo vincere. Non importa se prima la Lazio vincerà o perderà. Vogliamo dare tutto per vincere giocando davanti ai nostri tifosi.