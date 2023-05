Biglietti per Udinese-Napoli al Maradona: come comprarli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato da pochi minuti che sarà possibile assistere ad Udinese-Napoli direttamente dal Maradona grazie all’installazione di otto maxi schermi all’interno dell’impianto.

Quanto costa il biglietto e dove si può comprare?

Come annunciato dal presidente azzurro il biglietto avrà un prezzo simbolico di 5€, con l’incasso netto che sarà devoluto in beneficenza. Per quanto riguarda invece la modalità di acquisto, il biglietto sarà acquistabile su TicketOne, come se fosse una normale partita di campionato in casa.

La vendita con prelazione per gli abbonati partirà a brevissimo, mentre la vendita libera partirà alle ore 18:00 di oggi.

Non è stato chiarito se sarà obbligatorio possedere la fidelity card, quindi non si hanno informazioni precise in tal senso, almeno finché non sarà effettivamente aperta la vendita libera.

In ogni caso la sensazione è che non sia necessaria per comprare il biglietto per assistere a Udinese-Napoli direttamente dal Diego Armando Maradona insieme ad altre decine di migliaia di persone.