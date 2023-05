UFFICIALE – Il Frosinone torna in Serie A, decisivo anche Roberto Insigne

Il Frosinone è ufficialmente tornato in Serie A. Decisiva la vittoria di questa sera contro la Reggina per 3-1, grazie alle reti di Borrelli, Insigne e Caso.

La squadra di Fabio Grosso, che ora occupa la prima posizione in classifica con 71 punti, può festeggiare la promozione in diretta grazie al margine di +10 sul Bari. Un vero e proprio campionato dominato che riporta i ciociari in Serie A dalla stagione 2018-19.

Attenzione ora al Genoa

Altro club che potrebbe tornare in Serie A è, a questo punto, il Genoa, che però deve giocarsi l’accesso diretto alla massima serie in queste ultime giornate.

A insidiare i liguri è proprio il Bari della famiglia De Laurentiis, ma è chiaro che il vantaggio in classifica mette il Grifone a distanza di sicurezza da eventuali problemi.