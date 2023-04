Messaggio da applausi dei tifosi: rivelato lo striscione dedicato al Napoli sul lungomare

Con la festa “rovinata” (ma solo rimandata) di quest’oggi per lo Scudetto, il Napoli ha il prossimo match point a Udine, dove l’ex Luciano Spalletti affronterà il suo collega bianconero Andrea Sottil.

Lo sanno bene i tifosi del Napoli, che hanno continuato a festeggiare durante tutta la giornata in attesa dell’aritmetica. Inoltre, in serata è apparso in città uno striscione che dimostra come la tifoseria sia completamente al fianco della squadra, che è apparsa fortemente dispiaciuta al fischio finale.

“La storia ha scelto un’altra data”: il messaggio

Questa è la scritta apparsa sul lungomare di Napoli: a rivelarlo è il collegamento di DAZN nella città partenopea.

Intanto, in vista di Udine potrebbero esserci novità. Secondo quanto riportato dalla RAI, per motivi di ordine pubblico, è possibile che il match venga anticipato alle 18:30: l’ipotesi, fa sapere la TV di Stato, è al momento al centro delle valutazioni delle Questure.

Potrebbe, dunque, nuovamente il calendario per il Napoli, in attesa di una festa Scudetto che oggi si è vista essere rimandata dal pareggio inatteso contro la Salernitana.