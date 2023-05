Mertens a Napoli per la festa Scudetto: le immagini sui social fanno impazzire tutti! – VIDEO

In queste ore Dries Mertens ha raggiunto la città di Napoli. L’ex giocatore azzurro, da sempre legato alla squadra partenopea, ha scelto di ritornare in quella che lui stesso definisce come “casa sua” in questi giorni caldissimi.

In città, infatti, è attesa per il terzo Scudetto e tutto lascia pensare che il belga voglia festeggiare anche incredibile successo, che manca in azzurro da ben 33 anni, insieme a tutta la tifoseria.

Che festa per Mertens: avete visto?

Come si può notare dal video che segue, Dries ‘Ciro’ Mertens sta passando la serata con una festa che sembra un vero e proprio antipasto delle celebrazioni per il terzo Scudetto.

In particolare, sia lui che sua moglie Kate (in compagnia di diversi amici, tra cui proprio lo storico magazziniere del club azzurro, Tommaso Starace) si sono lasciati andare a cori come “Difendo la città”, a testimonianza di come sia ancora vivo l’affetto della famiglia per la città di Napoli.

Di seguito, il video: