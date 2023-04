Udinese-Napoli, nuovo spostamento in arrivo? Quando potrebbe giocarsi

Con la festa “rovinata” (ma solo rimandata) di quest’oggi per lo Scudetto, il Napoli ha il prossimo match point a Udine, dove l’ex Luciano Spalletti affronterà il suo collega bianconero Andrea Sottil.

La gara era precedentemente in programma per martedì 2 maggio, ma il rinvio a quest’oggi di Napoli-Salernitana aveva costretto la Lega a posticipare anche la gara contro l’Udinese. La sfida, per adesso, è in programma alle ore 20:45 ma in queste ore non mancano i rumors circa un possibile nuovo spostamento della gara.

Players of SSC Napoli celebrate at the end of the Uefa Champions League match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 12 October 2022. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-434-182

Cambia l’orario? Come sta la situazione

A riportare l’indiscrezione è la RAI, secondo cui potrebbe subire delle modifiche l’orario d’inizio della sfida contro l’Udinese di giovedì. Secondo quanto riportato dalla RAI, per motivi di ordine pubblico, è possibile che il match venga anticipato alle 18:30: l’ipotesi, fa sapere la TV di Stato, è al momento al centro delle valutazioni delle Questure.

Potrebbe, dunque, nuovamente il calendario per il Napoli, in attesa di una festa Scudetto che oggi si è vista essere rimandata dal pareggio inatteso contro la Salernitana.