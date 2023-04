Troppi tifosi verso Napoli, decisione a sorpresa nelle stazioni in provincia

Il fischio d’inizio di Napoli-Salernitana è sempre più vicino e la mole di tifosi che stanno raggiungendo la città è enorme. Tra tifosi che devono andare allo stadio (dalle 14 è vietata la circolazione di moto e auto) e altri che vogliono vivere questa giornata nel centro di Napoli, le stazioni della provincia sono prese letteralmente d’assalto.

Tifosi al Maradona

Proprio per questo motivo, nella stazione di Pompei (ma non solo) i treni regionali sono strapieni ed è stato deciso di non far salire ulteriori passeggeri. Un danno non da poco per tutti quei tifosi che dovranno usufruire dei mezzi di trasporto pubblico per raggiungere lo stadio Diego Armando Maradona.