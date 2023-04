Messaggio speciale di Spalletti jr ai tifosi: avete visto? – FOTO

A Napoli è misto tra amarezza e trepidazione dopo il primo match point Scudetto sfumato. A rovinare la festa di un Diego Armando Maradona incredibilmente pieno è stato il gol di Boulaye Dia, che ha risposto alla precedente rete di Mathias Olivera.

In ogni caso, l’entusiasmo è stato fortissimo a Fuorigrotta così come in tutta la città, dove sono continuati i festeggiamenti. Si attende, però, l’ufficialità dell’aritmetica che, a questo punto, potrebbe arrivare nella sfida contro l’Udinese. A non essere nei panni è anche il figlio di mister Luciano Spalletti, Samuele, che oggi era presente allo stadio.

“Pomeriggio indimenticabile”: poi il ringraziamento ai tifosi

In una storia apparsa sul suo profilo Instagram ufficiale, Samuele Spalletti ha lanciato un messaggio che ha fatto praticamente impazzire i tifosi sui social.

Dispiace non averla chiusa… ma quello che ho vissuto oggi lo porterò dentro per sempre

Queste le parole da pelle d’oca di Samuele, che dopo ha anche pubblicato un video in cui veniva sventolata una bandiera raffigurante il volto di suo padre. “Grazie Napoletani!”, ha scritto Spalletti jr.