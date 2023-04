Inter-Lazio, il programma della giornata e la scelta del Napoli

Si sta giocando Inter-Lazio, partita da programma che doveva essere giocata alle 12.30 seguita da molti visto che potrebbe essere l’ago della bilancia che permetterebbe al Napoli di festeggiare lo scudetto già oggi alla 32^ giornata di campionato.

In caso di vittoria o pareggio dell’Inter, infatti, il Napoli dovrebbe vincere contro la Salernitana alle 15.00. Qualora, invece, la Lazio dovesse strappare una vittoria al Meazza la festa del Napoli sarebbe rinviata a Udine il 4 maggio.

FOTO IMAGO – Napoli Maradona

Il programma della giornata e la scelta del Napoli

Proprio per non condizionare gli animi il programma prestabilito della squadra e dello staff prevede che non si segua la partita Inter-Lazio. Ci sarà un pranzo a cui prenderanno parte tutti per stare insieme e poi partire verso il Diego Armando Maradona. Lì dove si giocherà Napoli-Salernitana e dove, in caso di vittoria dell’Inter, gli azzurri potrebbero scrivere la storia e vincere il 3° scudetto dopo 33 anni dall’ultimo vinto con Maradona.