Caos dopo Napoli-Salernitana, Linea 2 Metro paralizzata: centinaia di persone sedute sui binari

Incredibile quello che sta succedendo dopo Napoli-Salernitana, a seguito del guasto sulla Linea 2 della Metro che sta continuando a dare disservizi ai tantissimi tifosi che stanno cercando di rientrare in loco in questi istanti.

Metro 2 paralizzata: il motivo

La circolazione della Metro 2 è stata interrotta, causando una lunghissima coda all’esterno delle varie stazioni. In questo momento, sono ancora in centinaia ad attendere sui binari il ripristino del servizio, per adesso interrotto a causa di un disservizio, così come dimostrato dalla foto dalla stazione Cavalleggeri-Aosta.

Si spera in un intervento risolutivo che possa provvedere a sbloccare la problematica che in questi istanti sta letteralmente paralizzando la circolazione della Linea 2.