Il Napoli vuole tenere Osimhen un altro anno: De Laurentiis ha un piano! I dettagli

Il Napoli si appresta a vivere la festa per la riconquista dello scudetto, titolo che manca ormai da 33 anni al club azzurro. Eppure la società non ha mai smesso di lavorare sul mercato, con l’idea di potenziare la squadra anche in vista del prossimo anno. Il primo obiettivo sarà provare a trattenere il bomber di questa meravigliosa cavalcata azzurra: Victor Osimhen.

Osimhen Napoli (Imago)

Rinnovo Osimhen , il Napoli punta sui bonus

L’attaccante nigeriano ha un contratto fino al 2025, ma – come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – il presidente De Laurentiis ha un piano ben preciso in mente per provare a trattenerlo al Napoli. L’intenzione sarebbe quella di proporre al calciatore di allungare il contratto di un solo anno alle stesse cifre attuali di base (4,5 milioni netti, ndr), ai quali aggiungere pesanti bonus legati a prestazioni e obiettivi, in modo da fargli guadagnare almeno 1 milione in più rispetto all’attuale contratto.

Tre club interessati

Da capire se ciò basterà per convincere Osimhen, che intanto resta corteggiato dalle big d’Europa: su tutte Bayern Monaco, PSG e Manchester United. Tutte hanno manifestato interesse per il nigeriano, ma nessuna – per ora – ha bussato alla porta del Napoli con un’offerta ufficiale.