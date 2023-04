La Juventus aspetta Giuntoli, sorpresa Napoli: scelto l’eventuale sostituto!

Il Napoli è ormai a un passo dal sogno scudetto, traguardo atteso da 33 anni nella città partenopea. La festa è pronta a scattare, con la consapevolezza che nella prossima stagione tanti protagonisti di questa fantastica cavalcata potrebbero cambiare maglia. Tra questi c’è il d.s. Cristiano Giuntoli, corteggiatissimo dalla Juventus.

A parlare dei futuri scenari legati alla dirigenza del Napoli è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

La Juve ha sistemato virtualmente Giuntoli nei propri uffici, aspetta di capire quali siano i margini per strapparlo a De Laurentiis , perché c’è un contratto da un milione e quattrocentomila euro che scadrà soltanto nel 2024 e, ora che le frizioni di gennaio del 2021 sono state sistemate nel sottoscala, non sarà poi semplice stracciare quell’accordo in anticipo.

Il Napoli ufficialmente non sa, semmai ha intuito o ascoltato il chiacchiericcio di un microuniverso nel quale c’è sempre un amico che spiffera un’anticipazione, e quindi ha dato un’occhiata in giro, si è informato ed ha cominciato a interrogarsi. A De Laurentiis è piaciuto tanto l’Empoli, lo ha ammirato talmente che ci è andato ripetutamente a spendere negli anni […] è terra fertile, in cui germoglia il calcio e c’è un humus nel quale s’è formato Pietro Accardi, quarant’anni, ex difensore che poi ha scelto da grande di diventare dirigente, diesse di una fabbrica di campioncini da esportare ovunque, Napoli compreso. Ha fiuto, lo sguardo lungo e una stanza che l’aspetterebbe, se la Juve la libera.