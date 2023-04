“Pullman scoperto per la festa Scudetto del Napoli”: quando ci sarà!

L’edizione odierna di Repubblica si è soffermata sulla possibile festa scudetto del Napoli, che potrebbe esserci domenica in caso di aritmetica, dovuta ad un risultato positivo dell’Inter a San Siro contro la Lazio e la vittoria del Napoli contro la Salernitana.

Uno dei focus del quotidiano riguarda la possibilità di vedere un autobus scoperto sfilare in città con i calciatori del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Difficilmente si vedrà un pullman scoperto con la squadra a bordo sfilare per le strade. Già ieri il presidente Aurelio De Laurentiis in collegamento da Ginevra ha spiegato che la città sarà invasa da persone e quindi per motivi di ordine pubblico sarà impossibile prevedere, almeno per il momento, la presenza del bus coi calciatori per festeggiare come accaduto a Capodichino. Probabile venga rimandato il tutto alla festa ufficiale.