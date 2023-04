Osimhen, annuncio dell’entourage sul futuro: avete sentito? – FOTO

Uno dei calciatori fondamentali per il raggiungimento del sogno Scudetto in casa Napoli è senza dubbio Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha avuto modo di compiere un salto di qualità anche caratteriale, con atteggiamenti da leader a dismotrazione di come il lavoro di Luciano Spalletti gli abbia fatto bene.

Rendimento che lo mette, ovviamente, al centro dei rumors di mercato che, a distanza di mesi dall’apertura del calciomercato, già impazzano sul suo conto. Intanto, dalla Spagna arriva l’annuncio dell’entourage dell’ex Lille in merito al suo futuro.

Osimhen Napoli (Imago)

“Fake news”: annuncio su Osimhen

A riportare il virgolettato dell’entourage di Victor Osimhen è il Mundo Deportivo che, a proposito dei rumors di mercato legato alle big in giro per l’Europa. “Fake news, è preso per discutere di un trasferimento”, ha chiarito chi gestisce la procura dell’attaccante azzurro.

Un chiarimento dovuto, visto che Osimhen è già finito nel mirino di tante voci di mercato: tutto normale, considerato il valore del giocatore, ma è chiaro che bisogna aspettare prima il termine della stagione per capire se ci sono margini o meno di una sua partenza.