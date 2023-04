Calendario Serie A, cambia anche l’orario di Napoli-Inter: quando si giocherà

Arrivano ancora novità in merito al calendario di Serie A: la Lega ha ufficializzato in questi istanti i nuovi cambiamenti per la giornate numero 35 e 36 del campionato italiano, stabilendo inoltre la relativa assegnazione tv.

Novità che coinvolgono anche lo stesso Napoli, che già in queste ore si è visto cambiare – per motivi ben diversi – l’orario delle partite contro Salernitana e Udinese, ora in programma rispettivamente per domenica alle 15:00 e giovedì alle 20:45.

Gli orari e gli slot televisivi

Nessuna novità per quanto riguarda Monza-Napoli: la sfida andrà in scena alle ore 15:00 del 14 maggio, con la diretta su DAZN.

Stesso broadcaster anche per il big match Napoli-Inter che invece è stata posizionata alle ore 18:00 del 21 maggio.

Cambiamenti che non dovrebbe influire poi più di tanto sul finale di stagione per il Napoli, che è ormai a pochissimi centimetri dal terzo Scudetto della propria storia, con la festa che potrebbe già scoppiare tra poche ore.

Di seguito, il programma completo delle giornate in questione: